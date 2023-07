Espalion. Deux enfants récompensés au concours de dessin

Pendant quelques jours, à la mi-juin, l’association de l’atelier de la Cité des peintres d’Espalion a ouvert une exposition dans le magnifique cadre du Vieux Palais.

Les membres exposaient les travaux de l’année dans trois salles : l’une d’entre elles était consacrée aux tableaux peints à l’huile, la seconde aux techniques de l’aquarelle et de l’acrylique et la dernière au travail du pastel. Les sujets traités étaient divers suivant les sensibilités de chacun : des paysages du causse à l’Aubrac en passant par la vallée du Lot, mais aussi des bords de mer ou d’autres régions, de nombreux portraits, et quelques œuvres plus abstraites. Un panel de couleurs et de formes pour tous les goûts.

Un concours de dessin a été organisé le samedi : peu d’enfants malheureusement mais des talents prometteurs pour les participants avec des réalisations de qualité.

La remise des prix a été faite lors du vernissage en présence d’élus de la commune, du sénateur Jean-Claude Anglars, de présidents d’autres associations et d’un public passionné d’art.