Sébrazac. Goûter et détente au programme de cette fin d’année scolaire

Jeudi 6 juillet avait lieu le goûter de fin d’année à l’école du Causse.

L’ensemble des 21 élèves, depuis la Petite Section jusqu’au CM2, ont récité et chanté tout le répertoire du second semestre avec cœur et application devant leurs familles qui étaient toutes présentes, ainsi que devant Bernadette Bélières-Azémar, maire de la commune, et une vingtaine d’anciens élèves collégiens, lycéens et étudiants que la directrice, Élodie Joulain, a toujours plaisir à retrouver.

Après avoir remercié Béatrice, Alice, Marjorie, les Atsem, Véronique, Aesh, et Éva, étudiante en master Meef, le moment était venu de souhaiter une belle entrée en sixième à Gabin et Zélie. Cousins germains, ils étaient scolarisés au Causse depuis la petite section, soit huit années.

Benjamins de leurs familles respectives, ce passage en sixième marquait aussi la fin de treize et quatorze années très agréables, bienveillantes et empreintes de confiance mutuelle avec leurs parents et la maîtresse d’école. L’émotion était évidemment au rendez-vous…

Dans le cadre de l’opération "Un livre pour les vacances", les CM2 ont reçu une version illustrée de l’Odyssée et l’association des parents d’élèves a offert à chacun des futurs collégiens un très beau dictionnaire.

Ce très joli moment s’est terminé par un délicieux et généreux goûter dans une ambiance familiale et joyeuse, à l’image de la directrice.