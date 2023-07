Saint Geniez d'Olt et d'Aubrac. La Marmotte sportive se porte bien

Le club de gym la Marmotte sportive s’est réuni en assemblée générale jeudi 23 juin à la salle de la cascade. C’est devant la quasi-totalité des adhérentes, que les bilans, de l’année écoulée, ont été présentés. Des bilans très satisfaisants et des comptes sains et équilibrés.

Ensuite ce fut l’élection du bureau qui reste inchangé.

Puis il a été abordé les projets pour la saison prochaine. Cette année, 2 cours de Pilates et des cours de gym, par semaine. Les cours se dérouleront au gymnase de la Falque. Les jours et les horaires sont les suivants : les mardis de 18 h 15 à 19 h 15, cours de gym et de 19 h 30 à 20 h 30 cours de Pilates. Les jeudis de 9 h à 10 h et de 19 h à 20 h, cours de gym et de 10 h 15 à 11 h 15 cours de Pilates.

Cette année, la cotisation annuelle est augmentée au tarif de 100 € pour une heure de cours et 180 € pour deux heures de cours. À l’issue de la réunion, les adhérentes ont partagé un savoureux et copieux pique-nique dans la bonne humeur et la convivialité.

À l’année prochaine !