Onet-le-Château. Retraite sportive : une fin de saison gourmande et conviviale

La journée de clôture de la saison est toujours un moment très prisé par les adhérents du club "Retraite sportive des Quatre-Saisons". C’est ainsi qu’une centaine de participants se sont retrouvés sur l’aire de loisirs de Pampelonne, un cadre très agréable pour passer un très bon moment : les berges du Viaur, l’ombre de grands arbres, des tables, des barbecues, un abri pour se protéger en cas de pluie et cet abri a été le bienvenu ! Ce jour-là, ciel gris, quelques ondées légères, pas tout à fait les conditions météo souhaitées par les participants. Mais les animateurs du club savent s’adapter et les adhérents savent garder leur bonne humeur ! C’est ainsi que 3 niveaux de randonnées ont pu être maintenus. Au retour des randos, une impressionnante tablée a pris place sous l’abri et a apprécié une paella préparée par le traiteur La Valenciana et offerte par le club. Chacun avait également prévu les entrées et surtout une véritable farandole de gâteaux "maison", un moment d’un savoureux partage, le tout arrosé, non par la pluie mais par sangria et vins, avec modération, bien sûr… Bavardage, plaisanteries, rires, une douce effervescence, le plaisir de se retrouver… À la fin du repas, Bernard Chambert, le président du club, a remercié tous les bénévoles ayant préparé cette journée et a souhaité un très bel été à toutes et tous, dans l’attente du plaisir de se retrouver à la rentrée. L’après-midi, la bruine n’a pas retenu les joueurs de pétanque, d’autres sont restés à l’abri pour s’adonner à des jeux de société ou tout simplement bavarder.

Rendez-vous est pris à la rentrée, pour pratiquer l’une des nombreuses activités proposées par le club : rando mais aussi marche nordique, tir à l’arc, swin golf, gym, danse, activ’mémoire, self défense, tennis de table, VTC et pétanque.