Tout savoir sur les Vimenet avec Jean-Paul Gouvennec

Les Vimenet ? Oui il y a 6 localités dans le sud ouest de la France qui portent ce toponyme. Pourquoi ce nom et d’où vient-il ? L’auteur de l’ouvrage "A la rencontre des Vimenet" Jean Paul Gouvennec, à travers l’histoire et les écrits à essayer de répondre à ces questions.

La visite et les rencontres dans chacun de ces lieux lui a permis d’avoir un regard plus précis sur leur environnement. Son nouvel ouvrage vient tout juste de sortir, il est disponible au tarif de 10 € directement à l’adresse mail jean-paul.gouvennec@orange.fr ou à la maison du livre à Rodez, à la maison de la presse de Laissac, St-Geniez-d’Olt et Sévérac-d’Aveyron.