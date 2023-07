Vimenet. Le député Stéphane Mazars en visite

En ce début de mois de juillet, le maire, son conseil municipal et les présidents des associations ont eu l’honneur d’accueillir le député, Stéphane Mazars.

Dans un premier temps, ils ont pu échanger sur les projets en cours et à venir : PLUi, création d’un lotissement et l’école en RPI…

Dans un second temps, visite du cabinet d’étude Exen (expertise environnementale), développant une dynamique d’emploi sur la commune. M. Yannick Beucher a présenté son activité. Cette rencontre s’est terminée par un passage à l’église St-Julien pour admirer l’orgue en cours de restauration par l’association l’Eau et la Pierre et la mairie.

Le maire, son équipe et les présidents tiennent à remercier chaleureusement Stéphane Mazars d’avoir accordé un peu de son temps à la commune.