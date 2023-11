Vimenet. Le festival de littérature jeunesse est passé par l’école

L’autrice, Ségolène Valente, est intervenue en classe dans le cadre d’un projet littéraire mené avec l’enseignante.

Mme Valente a permis aux enfants de découvrir sa façon de travailler, ses outils, ainsi que tous les métiers liés à la chaîne du livre.

Ensuite, elle a collaboré avec la classe pour la rédaction de son propre livre, qui sera précieusement conservé.

Ce fût-là une excellente occasion pour les élèves de créer du lien entre les apprentissages de la classe et la réalité, mais également l’occasion pour eux de se rendre compte que l’écriture se travaille et n’est donnée d’avance à personne, que tout en chacun a besoin de plus d’un jet et de beaucoup de réflexion pour y parvenir. Même les écrivains.

Parions que cette belle rencontre donne envie à nos jeunes graines d’auteurs Vimenétois de germer… À suivre.

Sophie Viala remercie chaleureusement Ségolène Valente pour son partage et son implication, ainsi que Mme Romulus pour son accompagnement.