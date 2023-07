Laguiole. Village Basket : le concept a connu un franc succès

Très récemment, Aveyron basketball Académie s’est installé place du taureau pour une journée d’animation autour de la discipline, et le soleil au rendez-vous.

"Nous avons installé un terrain thermo-plastic qui s’adapte à tous les terrains, les conditions sont idéales pour cette journée ou nous souhaitons mettre un coup de projecteur sur la discipline", explique Nicolas Flotte, directeur de l’Aveyron Basketball Académie.

La matinée était consacrée au plus jeunes avec un jeu concours d’adresse, le but étant de faire le plus de paniers possibles en 1 minute le gagnant remportera 2 repas au restaurant l’Aubrac.

Le public a apprécié cette matinée estivale, du spectacle, de la musique et le marché, rien de mieux pour faire ses emplettes dans une ambiance joyeuse.

L’après-midi, ce sont les 11/17 ans qui ont participé à un 3x3, une discipline olympique depuis les J.O. de Tokyo, une variante du basket-ball, opposant deux équipes de trois joueurs au lieu de cinq, sur un demi-terrain.

Toute la journée, jeunes et moins jeunes se sont régalés, entourés des animateurs Damien, Mélanie et Oréa.

Cet événement était soutenu par le Conseil Départemental de l’Aveyron et par le Fonds de dotations des J.O. 2024.