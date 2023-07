Thérondels. Deux journées découverte pour terminer l’année scolaire en beauté

En cette dernière semaine d’école, les écoliers ont profité du beau temps pour faire des balades découverte.

Dans un premier temps dans le cadre du projet "Animation vent", les enfants se sont rendus à la base ULM de Doux-Albats où ils ont été accueillis par Bernard Boussagol président de l’association "les Ailes du Carladez" qui leur a fait découvrir la base en fournissant maintes explications et en répondant aux nombreuses questions. Les enfants outre les ULM ont pu découvrir une exposition d’aéromodélisme. Les plus petits ont ensuite réalisé un moulin à vent qu’ils ont ramené à la maison. Les plus grands ont confectionné des cerfs-volants qu’ils ont offert à l’école.

La seconde journée était réservée à une sortie sur le sentier de l’imaginaire. Le matin les écoliers se sont rendus à la cabane de la Sorcière pour voir les aménagements de cette dernière auxquels ils ont participé en partenariat avec l’association du petit patrimoine. Après un pique-nique partagé dans le petit bois, l’après-midi était réservée à une balade botanique sur le sentier de l’imaginaire sous la conduite de Thérèse Trédoulat qui a présenté la flore de la région. La cueillette de quelques boutures permettra d’enrichir l’herbier de la classe.