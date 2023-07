Villeneuve. Fin d’année chez les choristes

C’est à Saint-Julien d’Empare qu’ils se sont retrouvés, une grande salle à manger aux larges poutres de bois, rescapées d’une ancienne grange : l’auberge de la Diège régalait ce soir-là une vingtaine de choristes, accompagnés des conjoints et consorts.

Les Voix de la Bastide villeneuvoise concluaient ainsi leur année

de vocalises et de mélodies, où elles se sont frottées ensemble aux aléas du chant choral à coups de répétitions parfois laborieuses mais toujours enthousiastes… grâce à la persévérance éclairée de Claudie, leur chef de chœur, elle qui peut se targuer d’avoir ressuscité le livre Vermeil de l’abbaye de Montserrat et sa Vierge noire et d’avoir dirigé de belle façon son interprétation dans les églises de Cajarc et de Toulonjac et l’abbaye de Marcilhac-sur-Célé. Tout cela valait bien un bon repas ensemble avant un repos bien mérité.