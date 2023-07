Espalion. La commune valorise les charmes du bord du Lot

Chaque été, les bords du Lot sont un lieu de rendez-vous prisé des Saint-Cômois et les vacanciers.

L’aménagement du parc végétal rive gauche, en aval du pont en bordure du Lot a commencé sur la partie la plus proche du pont. Les agents municipaux se sont activés avec efficacité : débroussaillage, élagage, suppression des végétaux indésirables, tonte… ont optimisé la beauté naturelle du site. L’implantation d’un mobilier rustique pour pique-niquer à l’ombre complète judicieusement ces travaux. Ce lieu, qui offre un superbe panorama sur le village a de nombreux adeptes lorsque les beaux jours arrivent. À commencer par les promeneurs saint-cômois que l’on peut y croiser à longueur d’année. L’été et ses fortes chaleurs en font un havre de fraîcheur très prisé des touristes qui s’y posent pour y faire "la dînette et trempette". Dans un deuxième temps, suite à l’acquisition de plusieurs parcelles, l’aménagement de cet espace s’étendra sur près de deux cents mètres de long et un demi-hectare de superficie. Seule une parcelle qui coupe l’aménagement en son milieu restera pour l’instant privée faute d’entente avec le propriétaire.

Afin de respecter la tranquillité des riverains et la sécurité incendie, certaines restrictions s’imposent : le camping, les feux de camps ainsi que le stationnement des véhicules la nuit y sont interdits. Pêcheurs, baigneurs, promeneurs, randonneurs pourront encore mieux apprécier la beauté naturelle de ce site naturel saint-cômois.