Retours ou départs : dimanche compliqué annoncé sur les routes de France, voici comment éviter les embouteillages

Comme dimanche dernier, ce 16 juillet s’annonce encore chargé sur les routes de l'Hexagone, dans le sens des départs comme des retours. Voici les axes à éviter.

La patience devra être de mise au volant, ce dimanche 16 juillet. En effet, Bison Futé prévoit du rouge pour la région Ile-de-France dans le sens des retours. Le reste de l'Hexagone est en jaune, pour circulation difficile, dans le sens des départs et des retours.

Les prévisions de Bison Futé pour ce dimanche 16 juillet. Capture d'écran - Bison Futé

Trafic saturé sur l’A7 entre 16 h et 19 h

"Dans le sens des départs, ce sera l’autoroute A7 qui sera la plus chargée du début de l’après-midi jusqu’en début de soirée", indique Bison Futé. Il recommande d’éviter l’autoroute A7 entre Lyon et Marseille entre 12 h et 21 h. Le trafic devrait y être saturé entre 16 h et 19 h.

Circulation compliquée sur l'A9 et l'A61 au niveau de Narbonne

Toujours dans le sens des départs, Bison Futé conseille de quitter ou traverser l’Ile-de-France avant 8 h, d’éviter l’autoroute A63 entre Bordeaux et Bayonne entre 13 h et 15 h, l’autoroute A9 entre Narbonne et l’Espagne de 16 h à 18 h, ainsi que l’autoroute A61 entre Toulouse et Narbonne de 11 h à 13 h. Il prévient enfin que l’accès à l’Italie par le tunnel du Mont-Blanc (N205) sera dense de 11 h à 19 h.

Circuler en Ile-de-France avant 14 h

Dans le sens des retours, c’est en Ile-de-France que la circulation sera la plus difficile. C’est la seule région classée en rouge par Bison Futé ce dimanche. D’une manière générale, Bison Futé conseille de rejoindre ou traverser l’Ile-de-France avant 14 h. Il précise que "les trafics attendus aux barrières de péages seront très importants, notamment sur les autoroutes A10 et A6".

Éviter l'A10 entre Bordeaux et Poitiers entre 18 h et 23 h

Sur l’A10, et l’A6 (entre Paris et Lyon), les difficultés de circulation devraient perdurer jusque tard en soirée. Bison Futé recommande d’éviter l’autoroute A10 entre Bordeaux et Poitiers de 18 h à 23 h.

Dans le sens des retours, l’autoroute A13 devrait également être chargée "dès le milieu d’après-midi" et sûrement jusqu’en fin de journée, explique Bison Futé.

Quelles autres difficultés dans le sens des retours ?

La circulation sur l’autoroute A7 entre Marseille et Lyon devrait aussi être fortement perturbée "de la fin de la matinée jusque tard dans la soirée", précise Bison Futé, qui conseille de l’éviter entre 11 h et 23 h.

Bison Futé recommande aussi d’éviter l’autoroute A71 entre Bourges et Orléans de 17 h à 23 h, l’autoroute A61 entre Narbonne et Toulouse entre 16 h et 23 h et l’autoroute A43 entre Chambéry et Lyon de 18 h à 22 h.

Comme dans le sens des départs, l’accès à la France par le tunnel du Mont-Blanc (N205) sera dense dans le sens des retours, de 14 h à 22 h.