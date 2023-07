Decazeville. "Bourrage papier", la pièce qui sensibilise au burn-out

La qualité de vie au travail devient une composante importante dans le monde professionnel. L’association Chorus a proposé une pièce de théâtre afin de sensibiliser les habitants du territoire.

Plus d’une centaine de personnes ont assisté à la pièce de théâtre "Bourrage papier", dans la salle Yves-Roques, à Decazeville.

Sous forme de comédie, Emmanuelle Bessez, qui dirige depuis 19 ans le cabinet conseil en communication & conduite du changement, et Marc Duranteau, professeur de théâtre, ont interprété "Bourrage papier". On y voit comment le mal-être au travail, le manque de considération, peut conduire au burn-out. On peut traduire cette expression anglophone par un état de fatigue intense et de grande détresse causée par un surcroît de stress qui donnent l’impression d’avoir toujours la tête sous l’eau et ne plus pouvoir s’en sortir. "Les gens ont été surpris mais très satisfaits. Tout est dit dans la pièce. Chacune et chacun y a trouvé quelque chose, une expérience vécue ou racontée, l’engrenage qui se met en place et les conséquences qui en découlent. D’autres personnes ont été sensibilisées, les arguments évoqués faisant écho à leur propre fonction : et moi comment je me comporte au travail, quelles sont mes relations avec autrui ?

Sachant aussi que le Covid a accentué le besoin de bien-être au travail, devenant l’élément majeur du maintien des talents, de leur productivité et de leur créativité. La santé psychosociale est devenue un sujet de société, on ne peut plus l’éluder", rapporte Sylvia Ricci, la directrice de Chorus.

La soirée s’est poursuivie autour d’un buffet préparé par Maryse Cayla-Alcouffe, un moment privilégié où le public, les élus, les partenaires et les employés de l’association d’Entraide Chorus ont pu échanger avec les comédiens.