Canicules: le changement climatique alimente le phénomène partout dans le monde, estime Robert Vautard

(AFP) - 50°C aux Etats-Unis et en Chine, 40°C dans les prochains jours en Europe: après un mois de juin record pour la chaleur, plusieurs régions du globe subissent des canicules, "un hasard" qui n'en est plus vraiment un, estime Robert Vautard, directeur de l'Institut Pierre-Simon Laplace, spécialisé sur les sciences du climat.

Le climatologue explique à l'AFP que s'il n'y a pas de connexion climatique entre les différentes régions du monde, le changement climatique alimente et renforce les phénomènes météo extrêmes partout sur la planète.

Plusieurs régions du monde suffoquent sous des températures extrêmes en même temps. A quoi cela est-il dû?

"Pour la plupart, cela provient de phénomènes météorologiques qui se superposent au changement climatique. Pour l'Europe du Sud par exemple, c'est un anticyclone très puissant qui, combiné à la faiblesse des vents reste statique et bloque les perturbations. Ces hautes pressions emprisonnent l'air chaud faisant grimper les températures. Cela est alimenté par des vents du sud sur le flanc ouest qui font remonter des masses d'air brûlantes du Sahara."

Y-a-t-il un lien entre ces différents phénomènes mondiaux?

"Ce n'est pas un seul phénomène mais plusieurs qui interviennent en même temps, mais tous sont renforcés par un seul et même facteur: le changement climatique. C'est donc à la fois un hasard et pas un hasard. Et c'est pour ça que nous battons des records de températures.

En été, ce n'est pas étonnant qu'il fasse très chaud dans certaines régions, mais s'il fait aussi chaud c'est bien en raison du réchauffement de la planète, qui rend les phénomènes extrêmes plus fréquents et plus intenses. C'est le cas pour les vagues de chaleur et assez logiquement, avec le changement climatique, il y a plus de chances qu'elles se produisent en même temps dans plusieurs endroits du globe."

Avec l'apparition du phénomène El Nino, peut-on s'attendre à une intensification de la chaleur?

"Pour la vague de chaleur actuelle, c'est encore un peu tôt pour estimer l'impact d'El Nino. En réchauffant les températures de l’océan Pacifique, cela peut jouer sur la hausse des températures. Mais El Nino vient juste de commencer, il est encore en développement et ce n'est que dans quelques mois que ses effets se feront pleinement sentir.

Mais même sans cela, on peut dire que les vagues de chaleur comme celle que l'on connaît actuellement vont encore augmenter, et en fréquence et en intensité. On s'attend à avoir des problèmes, avec des niveaux de températures qui à certains moments vont devenir dangereuses pour les organismes."