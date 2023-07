Bozouls. Céramique, peinture : trois artistes exposent à la galerie

Claudia Cauville, Brook Sigal et Galarée Martin ont présenté leurs œuvres au public lors du vernissage du13 juillet à la galerie de la cité. Toutes avec une invitation à l’histoire, à l’imagination, au rêve et parfois à la légende du canyon de Bozouls.

Artiste designer pluridisciplinaire, Claudia Cauville a été formée à Central Saint Martins, à Londres, où elle apprend le travail de la céramique et se perfectionne auprès du collectif de céramistes Kiln Rooms.

De retour à Paris, elle décide de monter son atelier de céramique. Fortement influencée par l’école du Bauhaus et le mouvement Memphis,

Claudia crée une collection de céramiques à la croisée entre artisanat et design.

Elle interroge la fonctionnalité des objets et plus largement la place de la céramique contemporaine dans l’univers des arts de la table.

Ses créations s’envisagent comme des compositions architecturales à part entière, avec une utilisation audacieuse de la couleur.

Pour Brook Sigal "Être céramiste, c’est être une magicienne de la terre. La céramique est le point de départ pour explorer le potentiel narratif de l’argile, des textures et des couleurs. Les travailler, c’est écrire une histoire qui sublime les matières et les transforme en messager d’une écologie intime, curieuse, compatible et innovante, capable de conjuguer l’essence, les sens, avec les défis de notre Terre."

Galatee Martin est diplômée des Beaux-arts de Lyon en textile, elle poursuit ses études dans la mode à la Gerrit Rietveld Académie à Amsterdam.

Le travail de Galatée s’oriente vers une peinture figurative et spontanée qui met en scène des personnages aux larges proportions. Son inspiration puise sa source dans différents courants de l’histoire de l’art. Ses fresques évoquent tout aussi bien l’art antique (les sculptures grecques), classique (Boticcelli) et moderne (Picasso, Matisse).

Les références sont nombreuses et font partie de la mythologie de l’univers de Galatée.

Chaque vêtement, chaque peinture évoque un tableau, une sculpture, une histoire.

Galatée dessine sur tout ce qu’il l’entoure et utilise ses dessins pour faire des vêtements. Elle compose avec les éléments qu’elle attrape, les détails, se les approprie et les interprète.

L’exposition est ouverte tous les jours de 10 h 30 à 12 h 30 et de 16 heures à 19 heures du 13 juillet au 31 juillet. Entrée libre