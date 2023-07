Pont-de-Salars. L’école Sainte-Marie à la découverte des volcans d’Auvergne

Les enfants de la grande section au CM2 de l’école Sainte-Marie étaient de sortie, à la découverte des volcans d’Auvergne. Un voyage récréatif mais aussi instructif car il avait été préparé depuis plusieurs semaines par tout un travail de recherche et de découverte sur le volcanisme. Le premier jour, les enfants ont pu découvrir le volcan de Lemptégy, un dépaysement total, un volcan singulier au cœur duquel ils ont pu observer les bombes, les cheminées volcaniques et les coulées de lave. Le deuxième jour, c’est à bord du train à crémaillère que le groupe a gagné le sommet du Puy-de-Dôme, d’où la chaîne des Puys a pu être admirée et commentée.

La journée s’est poursuivie avec une randonnée jusqu’au cratère (et jusqu’au sommet pour les plus courageux !) du Puy de Vichatel. Le tout enrichi sur le volcanisme du lendemain, avec la visite de Vulcania, où petits et grands ont passé la journée avec la réalisation d’expériences et la participation aux attractions proposées dans le parc. Avec les animations dynamiques, les écrans géants, le cinéma en 3D, les visites en vaisseau au centre de la Terre, ils ont apprécié ce moment. Ce fut une journée inoubliable. La visite de Vulcania restera dans les mémoires.