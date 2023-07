Espalion. Les grandes vacances pour Josiane Finet

La secrétaire de mairie de Bessuéjouls a fait valoir ses droits à la retraite.

Une très large majorité des habitants de la commune de Bessuéjouls s’était fait un plaisir de répondre à l’invitation de la municipalité. Il s’agissait de venir souhaiter "une bonne retraite à leur secrétaire de mairie depuis plus de 40 ans" et pour chacun lui exprimer sa gratitude et… souvent son amitié.

A l’heure de récapituler la carrière, le parcours professionnel de Josiane Finet est simple. Il se résume à un seul emploi. Après une scolarité à l’école communale, le CES d’Espalion puis le Lycée de la Roque et une formation au centre de formation pour adultes de Bernussou, Josiane sera amenée à assurer (pour dépanner) un remplacement du secrétaire de mairie de sa commune.

Un métier qui a beaucoup évolué

Le début d’une longue carrière puisque le 1er septembre 1982 elle sera embauchée définitivement par le maire de l’époque Georges Romieu avec en complément la cantine de l’école. Si la cantine fermera en 1989, sa mission à la mairie se poursuivra jusqu’à la semaine dernière. En 41 ans, elle aura connu trois maires : Georges Romieu, Florence Durand et Georges Escalié, sept mandatures municipales, sept élections présidentielles… Si en ses débuts Josiane a d’abord connu le stylo, la machine à écrire et la feuille de carbone pour garder un double, le téléphone à cadran (la mairie servait aussi de téléphone public) que de chemin parcouru jusqu’à l’ordinateur, le courrier numérique, la signature électronique ! La secrétaire a su parfaitement s’adapter à la complexité des nouvelles procédures administratives à l’arrivée des Sivom, Sictom, communautés de communes, pays… et à tout ce qui recouvre aujourd’hui de ses missions multiples qui vont bien au-delà de la rédaction d’actes officiels. Aujourd’hui, le secrétaire de mairie est d’abord un appui technique, administratif et juridique des élus et plus particulièrement du maire au moment d’élaborer les divers dossiers ou de préparer le budget. La première adjointe Céline Gimalac a bien retracé cette évolution dans le temps du métier.

Une secrétaire proche des gens

Le second adjoint Michel Maurel s’est de son côté attaché à souligner "son professionnalisme, sa gentillesse et son énergie pour la commune et ses habitants".

Présidents du Foyer Rural, Claire Rigal et Maurice Cadoul, tout comme Jeannette et Daniel Bonaud pour l’association pour la sauvegarde du patrimoine de la paroisse de Cohulet lui ont discrètement remis un petit cadeau en témoignage de leur gratitude pour son soutien efficace.

Après les remerciements de la nouvelle retraitée "pour ce moment de partage émouvant", son successeur Lionel Dintilhac a été présenté. Originaire du Carladez il pourra compter sur Josiane pour lui permettre d’appréhender toutes les facettes de sa nouvelle fonction et les spécificités de ce territoire.

Le buffet servi par l’équipe municipale a été l’occasion pour chacun de souhaiter une belle retraite à celle pour qui le mot "secrétaire" a toujours gardé son sens d’origine "sachant garder les secrets" et donc la confiance de tous.