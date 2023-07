Coubisou. Margaux et Amaury pour la vie

Les astres se sont alignés sur le beau village d’Estaing pour l’union d’Amaury Trin et Margaux Adam.

En tout début d’après-midi à la mairie du village, Nathalie Couseran, maire, assistée de Philippe Brunet premier adjoint, a procédé au mariage des heureux époux, leur souhaitant bonheur et amour. Et c’est en cortège que les nombreux invités se sont rendu à pied jusqu’à l’église Saint-Fleuret où le Père Barrié a béni leur union.

Amaury, ingénieur au CNRS à Toulouse, et Margaux, directrice de greffe au Tribunal de Castres, sont très attachés à Estaing où ils viennent régulièrement voir les parents d’Amaury et se resourcer. Armaury est le fils d’Arnaud Trin, ingénieur des Eaux et Forêts, ancien directeur de l’ONF, retraité à Vinnac, et de Brigitte, née Rigal, dont les parents, Maurice et Jeanne, tenaient la pompe à essence et le garage avenue d’Entraygues à Estaing ; elle est aussi issue d’une ancienne famille estagnole du côté maternel, puisque ses grands-parents Mailhebuau tenaient un commerce de chaussures et de cordonnerie dans la rue principale (actuellement Lyseth Création).

Nous adressons nos meilleurs vœux de bonheur aux nouveaux époux et tous nos compliments aux deux familles.