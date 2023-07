Près de Rodez, les 2es mini-jeux paralympiques se sont déroulés au gymnase des Albatros

Après une première édition qui avait mis à l’honneur la boccia (pétanque adaptée), cette deuxième édition était un challenge multisports auxquels ont participé une cinquantaine de pratiquants, tout au long de la journée.

Sur la matinée, ils ont pu choisir entre quatre disciplines : le torball, le showdown, la sarbacane et la boccia.

Une journée sportive très riche

Puis dans l’après-midi, tous ont effectué un parcours biathlon chronométré et 5 tirs à la carabine. Une journée qui s’est déroulée dans la bonne humeur et le partage jusqu’à l’annonce des résultats et la remise des coupes, médailles et récompenses, dont voici les podiums par catégorie : - Dans la catégorie Sourds et TDL : 3e Enzo C, 2e Pharell H et 1er Aidan S.

- Dans la catégorie Fauteuil manuel et mal marchant : 3e Valérie V, 2e Juan C et 1er Patrick A. - Dans la catégorie Déficient visuel : 2e Omar A et 1er Morgan S.

- Dans la catégorie Fauteuil Electrique : 3e Jules D, 2e Ilhan S et 1er Antony F.

Le goûter partagé qui a suivi fut l’occasion pour Marine Charrière, éducatrice sportive au comité départemental Handisport de l’Aveyron de remercier tous les participants, éducateurs, professeurs et bénévoles, mais aussi le CDOS de l’Aveyron pour sa présence et leur accompagnement tout au long de l’année, la Ville d’Onet-le-Château pour le prêt du gymnase et leur accompagnement sans faille et enfin le département de l’Aveyron et la Région Occitanie.

Rendez-vous est pris pour l’année prochaine, pour une 3e édition qui clôturera elle aussi, la saison sportive du comité et devrait être un challenge "pleine nature" !