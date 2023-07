La Loubière. Tournoi open de tennis de table

Vendredi 21 juillet à 19 h, se déroulera au gymnase de Lioujas la seconde manche de l’Estivale CD Ping organisé par le Comité Départemental. Le Ping-pong Club Lioujacois sera l’hôte de ce tournoi open avec handicap ouvert à tous, jeunes et adultes, licenciés ou non licenciés. Benjamin Cavarroc sera le juge-arbitre de ce tournoi. Une buvette et sandwicherie seront à la disposition des joueurs et accompagnants tout au long de cette soirée qui se veut conviviale et accessible à tous, jeunes et adultes. Le principe du handicap est conçu pour équilibrer les chances des joueurs de niveau modeste par rapport aux plus talentueux, en fonction de leur classement individuel. Le record d’inscriptions de 60 participants lors de la première manche sera certainement dépassé à en juger par le satisfecit affiché par les participants au premier tour. Les inscriptions sont attendues au 06 72 20 64 15 !