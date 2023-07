Aveyron : la préfecture autorise l'installation d'une unité de méthanisation à Bozouls

La préfecture assure que cette "décision prend en compte les remarques et les demandes des élus de la commune de Bozouls et les nombreuses contributions exprimées pendant ou après l'enquête".

Ce mardi 18 juillet, par un arrêté, le préfet de l'Aveyron Charles Giusti a décidé d'autoriser la société Biever à exploiter à Bozouls une nouvelle installation de méthanisation.

"Cette décision intervient à l'issue d'une instruction de la Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (Dreal), avec notamment un avis favorable du commissaire enquêteur et un avis favorable du Conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques", précise les services de l'Etat.

"Cette décision prend en compte les remarques et les demandes des élus de la commune de Bozouls et les nombreuses contributions exprimées pendant ou après l'enquête publique".

Commission de suivi

Toujours selon la préfecture, "cette installation sera dotée des toutes dernières technologies, répondra à un haut niveau de performance environnementale et à toutes les exigences réglementaires qui ont été augmentées ces dernières années."

Toutefois, le préfet a décidé de mettre en place "une commission de suivi pour créer un espace d'échanges et de transparence sur le fonctionnement de l'installation". Le préfet Charles Giusti a également indiqué "à la société Biever que, sous le contrôle des services de l'Etat, l'installation et ses conditions d'exploitation devront être strictement identiques au dossier de demande d'autorisation qui a été présenté en enquête publique".

Ce projet de méthaniseur avait soulevé des protestations et un collectif d'opposants s'était constitué contre cette unité qui pourrait traiter jusqu'à 45 000 tonnes d’effluents d’élevages, 6 000 tonnes de déchets verts, 4 000 tonnes de végétaux issues de silos et de drèches et de 4 000 tonnes de cives (cultures intermédiaires à vocation énergétique).