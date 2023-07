L’auteur Marc Tardieu à Estaing

L’auteur de "La grande épopée des Auvergnats de Paris" était ce samedi 15 juillet à Estaing pour présenter ses derniers livres et en particulier "Les carnets noirs d’Armand Viala" dont l’histoire se situe à Estaing au moment où la grippe dite "espagnole" frappait durement la population estagnole en particulier. Après avoir répondu à la question qui taraudait certaines personnes à propos de la part de réalité et de fiction du livre, il en lut des passages en alternance avec son épouse, Claire Garnier-Tardieu, universitaire et poète dont l’ouvrage "Transhumance" vient de recevoir le Grand prix de Poésie 2022 de la ville de Béziers. La médiathèque d’Estaing a ainsi eu le privilège de recevoir un romancier et une poète à la fois.

La découverte s’est poursuivie avec "Le bougnat", grand-père de l’auteur, qui a vécu la dernière guerre à Paris. Une écoute recueillie accompagnait la lecture qu’a faite Marc Tardieu des pages 97 à 99 en particulier. Puis l’auteur a encouragé l’assistance à échanger sur ses propres souvenirs.

Les publications de "L’Auvergnat de Paris" et du "Bulletin d’Espalion" sont les sources précieuses de ses romans du pays d’ici, avec la mémoire de certaines personnes et les photos de famille comme témoignages historiques. Mais ce qu’aime Marc Tardieu c’est le "jeu de piste" qui conduit de recherche en recherche à "faire sortir une personnalité de l’ombre", comme il le dit lui-même, telle cette Amélia Carette, héroïne de son roman "La lectrice et l’impératrice", qui se situe à l’époque du Second Empire.

Le livre redonne vie à l’Impératrice à travers les yeux de celle qui devint son amie et qui a consigné ses souvenirs dans un journal de plus de 700 pages dont Marc Tardieu s’est inspiré.

Le moment des dédicaces a permis de mesurer l’engouement du public pour cet auteur qu’on pourra revoir à la médiathèque d’Espalion le 3 août à 18 heures et à celle de Villecomtal le 5 août.