Luc-la-Primaube. Près de 400 visiteurs ont découvert la ferme de Nicolas Vacquier à Ruols

Dimanche dernier, Nicolas Vacquier, éleveur aveyronnais passionné, engagé dans le développement et la valorisation de son territoire, toujours à la recherche de conditions optimales pour l’élevage de ses volailles et agneaux en plein air, organisait une journée portes ouvertes sur son exploitation à Ruols, village situé à proximité de Luc.

Tout au long de la journée, près de 400 visiteurs ont visité son élevage, découvert tout le fonctionnement de la ferme, ses poulets, pintades et agneaux.

Des animations étaient prévues pour les enfants et notamment des jeux gonflables avec cette année une animation chien de troupeau.

À midi, 200 repas ont été servis par la Jeune Montagne, l’animation étant assurée par le groupe Demi-Citron.

Après avoir présenté et échangé sur son métier, Nicolas Vacquier a remercié successivement Élodie Combret pour la communication "Sur le chemin de nos fermes aveyronnaises avec le réseau Bienvenue à la Ferme", la municipalité et le comité d’animation de Luc pour la logistique, tous les bénévoles qui se sont investis pour la réussite de cette journée ensoleillée, sans oublier les nombreux partenaires.

Nicolas Vacquier élève ses volailles dans le respect des valeurs du métier, le respect du bien-être et de l’éthique animale et des traditions : élevage en plein air, nourries aux céréales et abattues après 120 jours d’élevage minimum. Il est la 7e génération d’agriculteur dans sa famille et fier de l’être. Il a repris la petite exploitation familiale pour élever des volailles fermières avec pour objectif des volailles élevées sainement, dans un écosystème au plus proche de la nature, à proximité d’ovins élevés avec le même souci de qualité, pour être commercialisés en vente directe et en circuit court.

Pour cela, il a réussi à mettre en œuvre le système de conduite d’élevage idéal et unique qui le préoccupe depuis le début. Contact : Nicolas Vacquier, Ferme les volailles de Ruols au 06 07 59 13 00.