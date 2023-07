Vacances d'été en Aveyron : les bons plans pour sortir ce mardi 18 juillet

Visites de sites, marchés... Voici quelques propositions pour votre mardi 18 juillet.

Brommat.

- Visite guidée du moulin de Burée de 14 h à 18 h.

Cransac.

- Marché des producteurs de pays, à 18 h 30 dans le parc thermal.

Decazeville.

- Concert avec le duo «Les Pierres Vives», à 18 h 30 à l’église Notre-Dame.

Durenque.

- Visite de 14 h 30 à 18 h 30 du Moulin de Roupeyrac.

Espalion.

- Visite du château de Calmont de 10 h 30 à 19 h 30.

- Ouverture de la chapelle des Pénitents, de 14 h 30 à 18 h 30.

- Ouverture du musée du Rouergue de 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 18 h place Frontin (anciennes prisons).

- Ouverture du musée Vaylet et du scaphandre de 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 18 h.

- Opération «Yaca’Venir à Espalion» ; jeux en bois traditionnels, de 14 h à 18 h au jardin des petits Arbres.

Firmi.

- Soirée astronomie, à 21 h, rendez-vous au parking de la pharmacie André.

Goutrens.

- Visite de l’espace Georges-Rouquier de 14 h 30 à 18 h 30.

Lacroix-Barrez.

- Ouverture du château de Valon de 10 h 30 à 18 h 30.

Laissac.

- Marché d’été ; animation avec le groupe «Skabazook Trio», de 8 h à 12 h.

- La Transformerie : première soirée estivale dès 18 h 30, concert à 19 h 30 avec le groupe «Les Steadies».

Lanuéjouls.

- Cinéma en plein air ; film «Les trois mousquetaires : d’Artagnan», à 21 h 30 au foirail.

Olemps.

- «Picnic ciné» ; 19 heures, pique nique; Projection du film «Poly», à 22 h.

Prades-d’Aubrac.

- Ouverture du lac des Picades, de 9 h à 18 h 30.

Rignac.

- Cinéma en plein air - Projection du film «Marinette», à 21 h 30 au terrain de quilles de l’Espace André-Jarlan.

Saint-Amans-des-Cots.

- Concert avec le groupe «Money Jungle», à 21 h.

Saint-Chély-d’Aubrac.

- Visite commentée du villageà 17 h, rendez-vous devant l’office de tourisme.

Saint-Christophe-Vallon.

- Exposition de Claudine Cayzac à la bibliothèque municipale, gravure et peinture.

Saint-Cyprien-sur-Dourdou.

- Brocante et vide-greniers de 7 h à 17 h sur le foirail.

Saint-Geniez-d’Olt.

- Festival musique en vallée d’Olt; concert, à 20 h 30 à l’église paroissiale.

Saint-Hippolyte.

- Concours de pétanque à 20 h.

Sainte-Juliette-sur-Viaur.

- Concours de pétanque à 19 h sur la place du village.

Salles-la-Source.

- Ouverture de l’église Saint-Paul, de 10 h à 18 h.

Tayrac.

- Concours de pétanque à 20 h 30.

Villefranche-de-Rouergue.

- Installation de la Caravane du sport.