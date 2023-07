Quésaco : l'agriculture de conservation, cette solution pour vivre avec la sécheresse

(ETX Daily Up) - Alors que le sud de l'Europe étouffe sous des températures caniculaires, la question de la sécheresse et de son impact sur la filière alimentaire ressurgit. Au moment où la problématique des mégabassines abreuve le débat, on parle de plus en plus d'une autre pratique agricole, alternative au bio : l'agriculture de conservation des sols. On vous explique pourquoi ce serait une solution dans un contexte de réchauffement climatique.

En 2021, une équipe de chercheurs de l'Inrae-AgroParisTech avait dévoilé les conclusions d'une étude lourde d'enseignements sur la manière d'appréhender de nouvelles pratiques agricoles afin de mieux les adapter au dérèglement climatique. Publiées dans la revue Nature, ces recherches ont consisté à émettre une hypothèse quant à des conditions climatiques que l'on pourrait connaître en 2050. Et les conclusions ont finalement indiqué que l'agriculture de conservation des sols devrait gagner davantage en intérêt dans des régions tropicales comme en Afrique de l'Ouest ou en Amérique du Sud. Cette pratique agricole serait notamment très bénéfique pour la culture du maïs dans ces territoires.

En Europe, et notamment en France, on connaît déjà ce type d'agriculture. Elle est par exemple pratiquée en Pays de la Loire. Le groupe agricole d'exploitation en commun (GAEC) de La Huberdière, située à Montaigu-Vendée, l'a mis en place dès 2008, a révélé il y a quelques jours le média professionnel Réussir. Selon l'un des associés de cette entreprise agricole dont le cœur de métier est l'élevage de vaches laitières, Vincent Bossard, "le semis direct avec des sols couverts a permis d’améliorer la structure du sol. C’est l’effet le plus visible". Le résultat, c'est une meilleure infiltration de l'eau dans les sols. L'autre conséquence positive, c'est la moindre perte d'eau à la surface. Au printemps dernier, Mathieu Arnaudeau, conseiller à la chambre d'agriculture des Pays de la Loire, avait confié à France 3, tout l'intérêt de cette agriculture dite de conservation des sols. "Ce qu'on cherche dans ces systèmes-là, c'est justement une continuité de sol, de l'horizon-surface à la profondeur pour que la plante s'enracine au maximum", avait expliqué ce chargé de mission en agronomie.

De quoi s'agit-il ?

Présentée comme une alternative aux pratiques biologiques, l'agriculture de conservation des sols a été définie et décrite par la FAO, l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture, en 2001. L'expression a été officialisée lors d'un congrès à Madrid qui fut le premier du genre à se consacrer à ce type d'agriculture. Tout l'intérêt est de lutter contre l'érosion des sols. Trois grands principes dictent la façon dont on doit les gérer. D'abord, il est proscrit de travailler les terres. En d'autres termes, on ne laboure pas. Par ailleurs, il est prévu de diversifier les espèces cultivées. Et il s'agit aussi de recouvrir les sols de fumier, de végétaux, de plantes et de déchets organiques. L'idée, c'est d'enrichir la terre en favorisant un échange entre la surface et l'intérieur à l'aide des vers de terre qui grignotent la matière en surface.

Au Cirad, l'organisme français de recherche agronomique et de coopération internationale, Julien Demenois est forestier et agronome. Le spécialiste est très clair au sujet des bienfaits de l'agriculture de conservation, et sur ce principe de recouvrir les cultures de tout un tas de végétaux. "Cette pratique [...] a plusieurs effets, comme la réduction du ruissellement, l’augmentation de l’infiltration de l’eau, ou la diminution de l’évaporation. Dans les conditions chaudes et ensoleillées des tropiques, la présence des résidus de cultures permet de stocker plus rapidement l’eau dans le sol en début de saison des pluies, et ainsi limiter les impacts négatifs d’une période de sécheresse en début de cycle cultural", expliquait-il l'année dernière à l'occasion des épisodes de sécheresse qui avaient déjà assoiffé les sols tricolores durant l'été.

En Pays de la Loire, on prend encore du recul sur les bénéfices de l'agriculture de conservation. "Notre objectif premier était de redonner vie à nos sols et d’y voir des vers de terre. D’aller vers un système autofertile où les racines et la vie du sol travaillent pour nous", a expliqué Vincent Bossard au magazine "Réussir". Et de conclure "nous ne pouvons pas affirmer que l’ACS (agriculture de conservation des sols, ndlr) permet de mieux résister aux sécheresses, même si je pressens que oui. Toute notre exploitation est conduite en ACS. Nous ne pouvons donc pas comparer avec des parcelles conduites différemment".