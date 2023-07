Villecomtal. Un goûter de fin d’année partagé dans la joie

Avant le départ en vacances, grand rassemblement sous le préau de l’école près de la belle fresque. Pour tous les élèves, il y a la joie du dernier jour d’école avant de grandes vacances mais aussi la joie de pouvoir une fois encore, jouer, chahuter un peu, se provoquer, se bousculer, etc. Le goûter est prêt. Chacun a tendu le gobelet vers les jus de fruits et sa main libre vers le plat de pâtisseries bien tentantes. Les parents, grands frères et sœurs ne rechignent pas non plus. Merci à l’APE pour sa précieuse contribution. Belle et chaude ambiance, photos, dont des photos de groupe. Un petit spleen chez ceux qui, à la rentrée, se retrouveront au collège. Mise à l’honneur bien discrète des adultes de l’école qui sont, sans doute, eux aussi, tous heureux de se trouver bientôt en vacances.

Un petit intermède, tout doux, tout chaud, Estelle, 4 ans ce jour a, avec grande timidité mais efficacité, soufflé les bougies de son anniversaire.