Saint Geniez d'Olt et d'Aubrac. La saison s’achève sur une note gourmande pour "La marmotte en quête des saveurs"

La saison 2022-2023 s’achève pour les membres de l’association "La marmotte en quête des saveurs". Mais avant de se quitter, ils se sont réunis pour clôturer l’année en toute simplicité et amitié.

Le maître mot de cette rencontre était la bonne humeur.

C’est donc chez deux des membres que les agapes se sont déroulées autour d’une plancha. Nos fins gourmets ont débuté la rencontre autour d’un apéro, bien sûr ! Pris avec modération et accompagné de crème au thon, fougasses olive-lardons-fromage, tarte tatin aux aubergines, bouchées de pastèques et menthe, capucine, roulés de courgette au pesto-parmesan-pignons de pin.

Après ce copieux et succulent apéritif, ils se sont attablés, à l’intérieur, à l’abri des rayons de soleil et des éventuels orages. Les conversations allèrent bon train, pendant que Jean aux manettes faisait cuire à la plancha les pavés de bœuf et de veau, accompagnés de légumes au four et d’une sauce béarnaise. Pour terminer le repas, avant la note sucrée, un beau plateau de fromages précédait les délicieux desserts : salade de fraises et la tarte aux abricots.

C’est en fin d’après-midi qu’ils se sont séparés en se donnant rendez-vous en septembre.

Mais très certainement dans le courant de l’été, certains se rencontreront pour partager d’autres bons moments.