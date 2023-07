Les millennials et la génération Z, moteurs du marché du luxe

(ETX Daily Up) - D’ici 2026, les millennials et la génération Z devraient représenter 75 % des acheteurs de produits de luxe. Cette évolution marquante redessine le paysage du luxe, avec des consommateurs plus jeunes, plus dépensiers, mais aussi plus exigeants. Elle met aussi en évidence de nouvelles tendances telles que le luxe de seconde main et la location d'articles de luxe.

Selon le rapport True-Luxury Global Consumer Insight 2023*, réalisé par BCG et la Fondation Altagamma, les millennials et la génération Z jouent un rôle de plus en plus important dans l'industrie du luxe. En 2022, ils représentaient déjà près de 200 milliards d'euros sur le marché, soit le double par rapport à 2016, et cette part devrait doubler à nouveau d'ici 2026. Les jeunes générations dépensent, en outre, 15 % de plus que les autres tranches d'âge, contribuant ainsi de manière significative à la croissance du secteur.

Le boom du luxe de seconde main et de la location

Les millennials et la génération Z sont également à l'origine d'une autre tendance émergente sur le marché du luxe : le luxe de seconde main et la location d'articles de luxe. En 2022, un tiers des consommateurs interrogés ont acheté des produits de luxe de seconde main, soit une augmentation de 7 points par rapport à 2020, et 22 % ont opté pour la location d'articles de luxe, une hausse de 4 points en deux ans. Ces deux tendances sont particulièrement marquées chez les jeunes consommateurs, avec 35 % des millennials et de la génération Z ayant acheté du luxe de seconde main et 26 % ayant loué des articles de luxe au cours de l'année.

Des consommateurs exigeants en quête d'expériences personnalisées

Malgré leur appétit grandissant pour le luxe, les jeunes consommateurs peuvent se montrer pointilleux en matière d'expérience client. Bien que les marques de luxe aient fait des efforts considérables pour améliorer l'expérience d'achat en magasin, moins de 50 % des consommateurs interrogés se disent satisfaits de leur expérience et 11 % se disent même déçus. "Peu de marques de luxe ont réussi à recréer en ligne les facteurs émotionnels ressentis lors d’un achat en magasin", explique le rapport.

Ce phénomène est particulièrement observé chez la génération Z et en Europe, où un jeune sur cinq juge son expérience d'achat en ligne décevante, contre un baby-boomer sur dix.

Ces nouvelles exigences poussent les maisons de luxe à repenser leur approche pour attirer et fidéliser les jeunes consommateurs. Selon Joël Hazan, directeur associé chez BCG et expert du secteur du luxe, les technologies de pointe telles que l'IA générative et le Web 3 peuvent permettre aux marques de proposer des expériences clients ultra-personnalisées et immersives. Ces outils peuvent jouer un rôle crucial pour répondre aux attentes d'un public digital native et diversifié. Cette démarche a porté ses fruits en Chine où les technologies dans ce domaine sont plus avancées. Seulement 13 % des acheteurs de luxe ont été déçus par leur achat en ligne alors qu’environ la moitié (46 %) des achats domestiques sont effectués sur internet.

Le marché international du luxe affiche une croissance solide à travers le monde. Il devrait représenter 1.300 milliards d’euros d’ici 2026 avec un taux de croissance annuel de 6 % entre 2022 et 2026.

*Ce rapport a été réalisé à partir d'un échantillon de 12.000 personnes issues des douze principaux marchés du luxe dans le monde (États-Unis, Royaume-Uni, Italie, France, Allemagne, Brésil, Chine, Japon, Corée du Sud, Inde, Émirats arabes unis et l’Arabie saoudite). Les consommateurs sélectionnés dépensent en moyenne 39.000 euros par an en produits de luxe (vêtements, accessoires, bijoux, montres, parfums, cosmétiques, hôtels, restaurants, vins, spiritueux…).