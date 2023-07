Thérondels. Voyage scolaire dans l’espace pour terminer l’année

C’était le dernier jour de classe, en fin d’après-midi, les enfants de l’école ont présenté un petit spectacle aux parents, grands-parents et amis.

Pour cela, les petits écoliers avaient décidé d’offrir un voyage dans l’espace. De Noël à Pâques à raison d’une heure par semaine, les enfants sous la conduite de Maud Tarrisse ont travaillé sur ce spectacle tout droit sorti de leur imagination.

Cela leur a permis de travailler sur les différents aspects du théâtre, de creuser leur imagination, d’améliorer leur diction, de prendre confiance en soi, de faire preuve de cohésion et d’improvisation. Bien sûr, aller dans l’espace ce n’est pas si simple que de se rendre à l’école et cela demande beaucoup de préparation, de travail très complexe, de réflexion sans compter sur les imprévus de dernière minute auxquels il a fallu faire face, mais vite résolus par les astronautes en herbe. Le spectacle cocasse, hilarant a ravi les invités qui se sont ensuite retrouvés autour d’une collation en compagnie des élèves et enseignants en souhaitant bonnes vacances à tous !