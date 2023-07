Artisans, démonstrations, parcours : cette commune de l'Aveyron donne rendez-vous pour une nouvelle nocturne

Découvrir les métiers d'art en lumière et dans un cadre idyllique à l'occasion d'une nocturne, c'est ce que proposera la ville de Conques à l'occasion de cet été 2023. Voici quand.

Découvrir les métiers d'art en lumière avec pas moins de 50 artisans, dans le cadre d'une nocturne, c'est ce que proposera le village de Conques à l'occasion de la soirée du vendredi 18 août 2023.

Dès 15 heures

L'événement commencera en réalité en plein cœur de l'après-midi avec, à 15 heures, une conférence de Jean-Dominique Fleury au centre européen. Parrain de l'événement, le maître verrier des vitraux de Pierre Soulages donnera le coup d'envoi d'une fin de journée animée à Conques.

Près de 50 artistes

À partir de 17 heures, une démonstration des savoir-faire animera la commune récemment citée par le Guide du Routard en marge de son 50e anniversaire. L'artiste-plasticienne Fabienne Besseyrot, le sellier maroquinier Lin Alberici, la vitrailliste Lola Pradeliles, la potière Laëtitia Dhugues ou encore le sculpteur Dominique Lépage, pour ne citer qu'eux, seront de la partie.

"La plupart sont d'ici, ou des territoires de la communauté. Il y en a deux qui viennent de l'extérieur, parce qu'ils ont un métier qui apporte une plus-value à la soirée", commente Régine Combal, directrice de l'Office du tourisme de Conques.

Un parcours d'un kilomètre et demi

Tout s'étendra sur un parcours long de 1 500 mètres. "Il passe sur toutes les ruelles parallèles à la rue principale. On chemine, et tous les 20, 50, 100 mètres, vous avez un artisan d'art qui vous accueille et fait des démonstrations. Le parcours est balisé par des petites lumières, tous les trois mètres, et vous avez l'éclairage architectural d'une vingtaine de façades. Le but, c'est de faire découvrir tous les artisans", poursuit la directrice.

L'Office du tourisme et la mairie, qui chapeautent l'événement, ont minutieusement préparé cette nocturne, et tout mis en oeuvre pour que le village entier soit au diapason. "L'idée, ce n'est pas de montrer le coeur du village. Parce que l'abbatiale, c'est comme un pot de miel, c'est l'endroit névralgique ou tout le monde veut être."

Toujours dans cette optique, Régine Combal enchaîne : "il n'y aura pas d'animation musicale. On l'avait faite la première année, mais il y avait des attroupements. Quand vous avez de la musique, il y a un regroupement, et les artisans qui sont situés à l'autre bout, ils ne profitent pas de la soirée... Donc on arrête la musique, c'est le silence de la nuit !"

Moment charnière ?

Si deux piliers sont donc à la manœuvre dans ces nocturnes, le passage de témoin pourrait bientôt venir marquer un tournant; "On voit quand même une bonne mobilisation d'artisans d'art. Il va y avoir la création d'un collectif, d'une association. Et après, avec la mairie, nous passerons la main, même si on interviendra toujours, on sera co-organisateur, présente la directrice de l'Office du tourisme. L'idée, c'est que cette association se prenne en main."