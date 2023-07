Trois villages de l'Aveyron mentionnés par le Routard pour ses 50 ans d'existence : voici lesquels

Le Guide du Routard fête son 50e anniversaire en cette année 2023. Pour marquer le coup, il a mentionné 50 beaux villages à visiter en France. Et trois se situent en Aveyron !

C'est un petit peu la bible de tout voyageur. En incontournable allié, le Guide du Routard a accompagné bien des périples ! En cette année 2023, il fête son 50e anniversaire. Pour l'occasion, il mentionne 50 beaux villages de France à visiter impérativement.

"Des joyaux du patrimoine"

Pour marquer le coup, le Guide du Routard présente des "joyaux du patrimoine et de notre art de vivre que sont les villages". Il évoque alors une "atmosphère bucolique, la beauté des édifices, les traces de l'histoire, les produits du terroir somptueux... les raisons pour s'aventurer dans ces petits bouts de France ne manquent pas".

Trois villages en Aveyron !

"Nous avons sélectionné 50 beaux villages, dont certains font partie des Plus Beaux Villages de France, à travers le pays. À vous de choisir vos préférés et, pour cela, en route !", lance le Routard. Avant de faire la liste des élus, divisée en quatre blocs : nord-ouest, sud-ouest, sud-est et enfin nord-est. Et dans la partie sud-ouest, comprenant l'Occitanie, figurent trois villages aveyronnais, mentionnés par l'indéboulonnable guide touristique !

Conques, "l'un des plus beaux sites de France"

Le Routard n'y passe pas par quatre chemins au moment de parler de Conques. Il présente "l'un des plus beaux sites de la région, et sans doute de France, que l'on découvre le souffle coupé". "Étape sur la route de Saint-Jacques-de-Compostelle, Conques possède de splendides demeures aux pierres rougeâtres et aux toits de lauze, ainsi qu’une superbe église, dont chaque détail est plus beau que le précédent. Le musée Fau vaut le détour", est-il écrit, avec un clin d'oeil pour l'abbatiale Sainte-Foy, construite au XIe siècle.

Le village de Conques a été mentionné par le Routard. Centre Presse Aveyron - Paulo Dos Santos

Sauveterre-de-Rouergue, "un chef d'oeuvre d'équilibre urbain"

Dans le sillage de Conques, le Routard ne manque pas de complimenter Sauveterre-de-Rouergue, "un chef d'oeuvre d'équilibre urbain au charme infini, avec ses maisons à colombages et ses vestiges de fortification, douves, portes anciennes..." Le Guide ouvre aussi les livres d'histoire en rappelant que ce lieu est "connu pour être le village d'enfance de l'explorateur Lapérouse".

Le Guide du Routard a aussi jeté son dévolu sur Sauveterre-de-Rouergue. Centre Presse Aveyron

Najac, "comme suspendu entre terre et ciel"

Troisième et dernier village mentionné par le Routard : Najac, qu'il décrit comme "un superbe bourg entre Causse et Ségala, mais aussi une forteresse perchée sur un éperon rocheux enserré dans une boucle de l'Aveyron". Le guide évoque alors "un site suspendu entre terre et ciel, d'une beauté à couper le souffle", et mentionne "l'émouvante église Saint-Jean".

Najac, troisième village mentionné par le Guide du Routard. Centre Presse Aveyron - L.N

L'Aveyron a la cote

Au rayon des villages, l'Aveyron vit déjà une très belle année 2023 puisque, pour rappel, Belcastel a été nominé dans le concours du village préféré des Français. Le résultat, dévoilé par Stéphane Bern le vendredi 30 juin, a classé la commune au septième rang, alors que 14 candidats étaient en lice pour remporter cette belle distinction. Mais même sans le sacre final, cette nomination était, quoi qu'il en soit, une victoire pour Belcastel, qui surfera longtemps sur cette belle exposition.