Le Nayrac. Des espaces fleuris encore plus nombreux

Le Nayrac est réputé pour son fleurissement. Cette année, quelques nouveautés peuvent être admirées lors de la visite du village… Devant la mairie, un nouvel espace fleuri a été installé, le jardin du monument aux morts a été repensé avec une jachère fleurie qui complète les vivaces plantées au cours des dernières saisons.

L’Espace Costes présente en son centre un mélange de fleurs champêtres qui est du plus bel effet et qui accueille les insectes butineurs. À chaque entrée du bourg, des bacs fleuris sont présents et nous rappellent que l’été est bien là… Les particuliers et les commerçants font aussi des efforts pour égayer leurs terrasses, balcons, rebords de fenêtres pour donner une belle image du village.