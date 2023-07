Football : avec son départ de Rodez au Havre, Laurie Cance veut "tenter autre chose pour ne pas regretter"

L’attaquante de 28 ans, capitaine des Rafettes et joueuse historique, a décidé de se lancer dans une nouvelle aventure au Havre (D1) et change de club pour la première fois de sa carrière.

Changer de club après quinze années en sang et or, ça n’a pas dû être une décision facile à prendre.

Sur le coup, ça a été une décision difficile à prendre, oui. Après, je sentais que j’avais le tour, que c’était la fin d’une aventure. C’est pour ça que j’ai décidé de quitter le Raf pour rejoindre Le Havre.

Comment s’est faite la connexion avec le club ?

À la fin de la saison, j’ai eu plusieurs propositions. La directrice sportive du Havre, Laure Lepailleur, m’a appelée, on a échangé et le projet du club m’a plu. J’ai senti quelque chose de sérieux, un engouement autour des filles, c’est pour ça que j’ai décidé d’aller là-haut.

Et pendant vos quinze ans au Raf, vous aviez déjà eu des propositions de recrutement ?

Oui ! J’en ai eu plusieurs pendant ma carrière à Rodez, notamment quand on est descendu de D1 (en 2019). Et même quand on était encore en D1, je ne me souviens plus l’année. Je n’ai pas voulu partir parce que je me sentais bien à Rodez, et j’avais mon travail (au sein de la mairie) aussi à côté. Et là, avec le temps… Je prends de l’âge. Avec la descente, je me suis dit que j’avais envie de rester au plus haut niveau. Et puis je veux profiter de mes dernières années de carrière : j’ai 28 ans maintenant.

Je me suis aussi dit : "Laurie, tu as eu des opportunités, tu ne les as pas saisies. Et maintenant que tu en as d’autres, il faut que tu en saisisses une." Je veux jouer le plus possible en D1. Je savais qu’il fallait que je tente autre chose pour ne pas regretter plus tard.

Avec ce transfert, vous passez donc footballeuse à temps plein ? Vous avez signé un contrat professionnel ?

Je suis footballeuse à temps plein oui ! J’ai signé un contrat fédéral (l’équivalent du contrat professionnel chez les joueuses françaises, qui dépendent encore totalement de la fédération).

Aviez-vous déjà un contrat fédéral à Rodez ?

Non. J’avais mon mi-temps à la mairie et une convention amateur. Je jonglais entre le foot et le travail. Et maintenant je ne vais faire que du foot.

Quel objectif vous fixez-vous pour votre première saison au Havre ?

Déjà, je veux découvrir ma nouvelle équipe, m’adapter, bien m’entraîner. Et gagner du temps de jeu, parce que si je vais là-bas, c’est pour jouer. Après, il y aura aussi les objectifs collectifs, pour terminer le plus haut possible au classement.

À l’heure de quitter Rodez, est-ce qu’il y a une date, un match, un souvenir qui vous revient immédiatement en tête ?

Il y a tout, tout ! Mes premiers pas en D1 quand j’avais 16 ans (le 11 septembre 2011, contre Saint-Etienne). Mais aussi mon premier but en D1 ce même jour. Il y a toutes les personnes que j’ai côtoyées, tout l’environnement qui va me manquer. Pour les souvenirs footballistiques, il y a aussi la demi-finale de Coupe de France (à Lyon, le 17 avril 2016) et la 5e place de D1 cette saison-là. Et bien sûr : la montée en D1 (en 2022). Ce sont des souvenirs que je garderai toujours. Je vais mettre en œuvre au Havre tout ce que j’ai appris à Rodez. Et dès que j’aurai un moment, je reviendrai : j’ai tout ici, ma famille, mes amis. Ce n’est qu’un au revoir, je reviendrai.