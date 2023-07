Saint Geniez d'Olt et d'Aubrac. Les amis des arts exposent

Cette année, les peintres et photographes de l’association Les amis des arts exposent leur travail de l’année à la galerie Lenoir jusqu’au 31 juillet. Comme l’année précédente, quelques travaux portent sur le thème de l’exposition proposé par la commission culture de la mairie, Pierre Joseph Bonnaterre, un des illustres de la cité marmotte.

Vendredi 7 juillet a eu lieu le vernissage de l’exposition en présence de M. Marc Bories, maire, d’élus de la commune, du maire de Prades-d’Aubrac, M. Roger Auguy, des membres de l’association et des habitants. Mme Frédérique Bages remerciait la mairie pour son soutien et présentait les peintres et les photographes avec parmi eux, quelques nouveaux. Après les discours, elle invitait l’assistance à partager le verre de l’amitié. Ce fut l’occasion pour tous d’admirer les œuvres présentées.

La galerie est ouverte tous les jours, sauf le dimanche de 10 h à 12 h et les soirs de marchés nocturnes. Entrée Libre.