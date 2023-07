CARTE. Soleil omniprésent, températures qui grimpent, les prévisions du week-end à Rodez et en Aveyron

Troisième week-end de vacances d'été, en ces samedi 22 et dimanche 23 juillet 2023. À quelle météo s'attendre du côté de Rodez et l'Aveyron ? Voici les prévisions.

Les vacances continuent de battre leur plein en France. En route pour le troisième week-end de congés, ces samedi 22 et dimanche 23 juillet 2023. Quel temps fera-t-il à Rodez et en Aveyron ?

Crescendo à Rodez...

Du côté du Piton, le soleil va régner en maître durant ce week-end marqué par la première édition de F'Estivada. La température va grimper crescendo, puisque si les maximales seront de 23°C le samedi après-midi, elles iront jusqu'à 29°C le dimanche.

Un léger vent accompagnera la fin de semaine, avec des orages attendus dans la nuit de dimanche à lundi dans la préfecture aveyronnaise.

Le soleil va tranquillement régner sur Rodez, les 22 et 23 juillet 2023. Météo France - Capture d'écran

... et en Aveyron !

L'Aveyron vivra le même scénario. Le soleil sera omniprésent, samedi, sans que les températures ne s'envolent. Elles n'excéderont pas la barre des 30°C dans le département : le thermomètre ira jusqu'à 27 du côté de Villefranche-de-Rouergue, Saint-Affrique et Millau.

Les températures n'iront pas au delà des 27°C en Aveyron, samedi 22 juillet 2023. Météo France - Capture d'écran

En revanche, comme ce sera le cas à Rodez, il y aura une belle hausse dimanche 23 juillet. Les températures afficheront 32°C à Villefranche-de-Rouergue, Espalion et Saint-Affrique. Il fera 31°C à Entraygues-sur-Truyère et Millau, et 30°C Nant et Belmont-sur-Rance.