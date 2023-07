Espalion. Michel Moatti au Rex mercredi

Auteur de romans-enquêtes remarqués et primés de nombreuses fois, Michel Moatti présentera son dernier livre "Lancaster" le mercredi 26 juillet, à 18 heures, au Rex. La conférence sera suivie de la projection d’un court métrage de Michel Moatti "Whitechapel bad tream", enquête sur Jack l’éventreur (22 minutes), et à 19 heures du drame de George Cukor "Hantise" avec Charles Boyer et Ingrid Bergman (séance à 5 €). "Durant ses vacances en Italie, Paula Alquist rencontre un pianiste charmant, Gregory Anton, qui la séduit. Ils se marient et Gregory propose à Paula d’aller vivre à Londres dans la demeure que la tante de Paula, mystérieusement assassinée, lui a léguée".