Remaniement, "cap politique" : Emmanuel Macron ce lundi 24 juillet sur TF1 et France 2

Le chef de l'Etat sera interviewé simultanément aux JT de 13 Heures des deux chaînes télévisées.

Emmanuel Macron interviendra ce lundi 24 juillet lors d'une interview croisée diffusée simultanément lors des JT de 13 Heures de TF1 et France 2. le chef de l'Etat répondra simultanément de puis Nouméa en Nouvelle-Calédonie aux questions de de Jacques Legros (TF1) et de Nathanaël de Rincquesen (France 2) et devrait revenir sur le dernier remaniement ministériel dans lequel il a maintenu Elisabeth Borne au poste de Première ministre, mais également sur la politique qu'il entend mener dans les prochains mois, selon un communiqué de TF1.