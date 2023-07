À Rodez, le skatepark baptisé du nom de Vincent Galéote, l'un de ses plus fervents artisans

Élus mais aussi famille et amis de Vincent Galéote, décédé en 2018, étaient présents ce samedi 22 juillet pour participer à la "cérémonie de baptême" du skatepark ruthénois, en service depuis plus d'un an.

"Skatepark Vincent Galéote, 1981-2018, rider passionné". Après plusieurs prises de parole émouvantes de la part de la famille de Vincent Galéote, la plaque rendant hommage à sa mémoire a été dévoilée ce samedi, dans le quartier de Bourran, sur le site du skatepark. "Il était très doué, il tirait tout le groupe des jeunes en tant que responsable de l'association de l'ancien skatepark", confiait en préambule à cette cérémonie le maire Christian Teyssèdre. Vincent Galéote, décédé en 2018 à l'âge de 37 ans, aurait sans doute apprécié que les nouvelles installations portent son nom, lui qui a été l'un des plus fervents artisans de leur construction. "C'était lui qui tirait le plus pour ce nouveau skatepark", se souvient Christian Teyssèdre. La mère de Vincent Galéote a pris la parole pour évoquer ses souvenirs, mais aussi "l'immense fierté" que ressent la famille avec ce baptême. "Il y a presque 5 ans que Vincent n'est plus là, il nous manque mais il continue à faire notre immense fierté", a-t-elle déclaré, se remémorant les heures que passait son fils "à essayer de rentrer des flips, 360 et autres figures" ou encore ses "trois fractures de la clavicule". Un hommage officiel lui sera rendu le 16 septembre dans le cadre d'une animation que mettra en place la Maison des jeunes et de la culture de la ville. Venue en voisine, la maire d'Olemps Sylvie Lopez s'est déclarée convaincue "que les riders continueront à honorer la mémoire" du jeune homme à travers les figures qu'ils rentreront sur ce site. D'un coût de 350 000 €, le park propose près de 1100 m2 de surface exploitable pour les skateboards, trottinettes, rollers ou BMX.