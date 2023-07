Aveyron : des naissances à profusion au parc animalier Saint-Hubert de Gages

Des bébés faons, marcassins, agneaux… à découvrir cet été.

Avec plus de 150 animaux en semi-liberté sur trente hectares, le parc animalier Saint-Hubert de Gages est une institution et un havre de paix à la lisière de la forêt des Palanges. En cette belle saison, de nombreuses naissances ont lieu telles que marcassins, faons et agneaux. Il est possible d’effectuer des balades en trottinettes pour apprécier les animaux ou de rester tranquillement assis dans la roulotte avec trois visites par jour (11 h, 15 h, 16 h).

Le parc a annoncé dès le début de l'été, une profusion de naissances. Des bambins à poils à découvrir donc, autant qu'eux découvriront les humains.

Pour ceux qui souhaitent prolonger leur escapade au cœur de la nature, mobile-home, tipi, chalets en bois, gîtes trois étoiles sont à disposition avec vue sur la plaine animalière. Le parc Saint-Hubert est aussi l’une des dernières fermes auberges de l’Aveyron. Bref, une belle idée de sortie en cette saison.

Tél. : 06 33 30 79 76. www.parc-animalier-auberge.fr