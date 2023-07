Cassagnes-Bégonhès. Les enfants du centre de loisirs visitent l’aérodrome

C’est lors de la première semaine de vacances au centre de loisirs, sur le thème mobilité, que les enfants sont allés découvrir l’aérodrome du Caucart. Grâce aux explications de membres de l’Aéroclub du Ségala, qui les ont accueillis, ils sont à présent (presque) incollables sur le fonctionnement d’un aérodrome, la différence entre un avion et un ULM, le taxiway et la piste. Ils ont vu des photos des six classes d’ULM (il y a des pendulaires et des multiaxes sous le hangar). Ils sont fin prêts à décoller et atterrir en toute sécurité ! Ils ont également eu la chance de s’essayer au pilotage : on a enfilé le casque, pris les commandes et hop … une petite photo. Mais quel dommage de ne pas avoir pu décoller ! Bernard, Jean et Christophe avaient préparé une petite surprise : tout ce petit monde a assisté à une démonstration de décollage et d’atterrissage d’un ULM. La tête vers le ciel, des étoiles pleins les yeux, ils ont achevé cette matinée en dégustant le goûter offert par l’Aéroclub.

Ils sont nombreux à vouloir voler dans le ciel à bord de ces drôles de machines volantes.