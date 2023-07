CARTES. Orages, pluies, inondations : 51 départements placés en vigilance jaune dès ce lundi 24 juillet soir

Le temps sera à nouveau à l'orage ce mardi 25 juillet avec 47 départements placés en vigilance jaune orages.

Dans son dernier bulletin, Météo France place 47 départements de la France en vigilance jaune orages ce mardi 25 juillet 2023. Ce bulletin est valable à compter de ce lundi 24 juillet 2023, 16 h, avec 46 départements en alerte.

Le temps sera pluvieux et orageux. Document - Météo France

Des averses fréquentes

Selon les prévisions, "le temps reste perturbé ce lundi soir et durant la nuit avec de fréquentes averses ainsi que des orages sur le quart Nord-Est. Sur le pourtour méditerranéen, des averses orageuses sont à craindre durant la nuit circulant du Roussillon à Provence-Alpes-Côte-d'Azur accompagnées d'un renforcement du vent".

Ce mardi 25 juillet, le temps devrait être toujours agité sur la moitié nord avec un régime d'averses, "et en particulier sur le quart Nord-Est où des orages sévissent encore durant toute la journée", annonce Météo France.

47 départements en vigilance jaune orages

Mardi 25 juillet, 47 départements sont classés en vigilance jaune orages. Document - Météo France

"Dans la moitié Sud, sous les nuages dominants, des averses tombent aléatoirement sur le quart Sud-Ouest et le Massif central. Le pourtour méditerranéen bénéficie quant à lui d'éclaircies mais le vent est soutenu. Il souffle jusqu'à 60-80 km/h tout autour du bassin méditerranéen, localement 90 km/h dans le domaine de la tramontane".

De même, "le vent se renforce aussi nettement en Corse avec des rafales atteignant 90 à 100 km/h voire plus".

Occitanie : deux départements en jaune entre lundi et mardi

En Occitanie, un département est placé en vigilance jaune. Il s'agit de l'Ariège. Ce mardi 25 juillet, les Pyrénées-Orientales seront aussi concernées.

Cinq départements en alerte jaune inondations

Le Calvados, l'Orne, l'Eure, l'Oise et l'Aisne sont dès ce lundi soir placés en vigilance jaune pluies-inondations.

Cinq départements du nord en alerte inondations. Document - Météo France

Des températures entre 12 et 35°C

Les températures nocturnes devraient descendre entre 12 et 17 degrés, jusqu'à 20 degrés sur le bassin méditerranéen, et une nuit très chaude est attendue en Corse avec 25 degrés pour les minimales, rapporte encore Météo France.

L'après-midi, les températures sont encore en baisse, compter seulement 18 à 24 degrés, un peu plus chaud autour de la Méditerranée et vallée du Rhône avec 25 à 30 degrés, encore 35 degrés sur la façade est de la Corse. Le temps se calme progressivement dans la nuit, les averses disparaissent et le vent faiblit.

Quel temps mardi 25 juillet ?

Ce mardi 25 juillet annonce, le temps oscillera entre éclaircies, pluies et nuages.