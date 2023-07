Luc-la-Primaube. Les karatékas ont bien clôturé l’année

Les karatékas étaient réunis fin juin sur la terrasse de la salle Terre des Hommes de l’Espace Antoine de Saint-Exupéry. En effet comme chaque année, Jean-Pierre Kolimaga, professeur diplômé d’État, 2e degré, 6e dan, a organisé une soirée pour réunir tous les licenciés afin de clôturer l’année de la plus belle des manières et fêter lors d’un apéro les passages de grades réussis pour l’ensemble des licenciés du club. Cette saison fut riche en effort pour tous les karatékas. Le passage de grade est l’aboutissement d’un travail de rigueur et de persévérance tout au long de l’année. Cette soirée fut un moment de grande convivialité et de partage, car les familles, proches et amis des karatékas étaient invités. Les jeunes karatékas se sont vus remettre un diplôme avec leurs nouveaux grades obtenus lors de l’examen de fin d’année. Ainsi les ados/adultes eux aussi, ont reçu les félicitations de l’ensemble des participants ainsi que de leurs "senseis". Le président du club Laurent Izard a ensuite retracé les événements qui ont marqué la saison des licenciés. Il a ainsi souligné la participation de quelques élèves motivés à un stage de haut niveau en juin au dojo de Marvejols, supervisé par le sensei Tran Hieu, 7e dan FFK. Il a remercié Jean-Pierre Kolimaga pour son travail encore une fois formidable, avant d’orienter les participants vers les tables où étaient disposés des plats salés et sucrés cuisinés par les familles présentes à la soirée. Ce fut l’occasion pour les familles d’échanger entre elles et pour les enfants de passer un moment convivial ensemble.

Le club primaubois donne rendez-vous le 13 septembre de 18 h à 20 h à la salle Terre des Hommes de l’Espace Saint-Exupéry pour les inscriptions annuelles ainsi que le 18 septembre pour la reprise officielle des cours. Les cours sont assurés par Jean-Pierre Kolimaga pour les babys (4-5 ans), le lundi de 17 h 30 à 18 h 15, pour les enfants (dès 6 ans), le lundi de 18 h 15 à 19 h et le mercredi de 18 h à 19 h, enfin pour les ados/adultes, le lundi de 19hà 20 h et le mercredi de 19 h à 20 h 15. Pour le cours de self-défense, relaxation, Qi-gong, méditation… (dès 12 ans), le lundi de 20 h à 21 h.

Renseignements : Jean-Pierre Kolimaga : 06 73 59 28 85.