Chômage : le chiffre baisse en Aveyron, mais la dynamique ne profite pas à tout le monde

L'observatoire de l'emploi en Occitanie a dévoilé les chiffres du chômage pour le 2e trimestre de 2023. En Aveyron, le nombre de demandeurs d'emploi est en baisse. Mais la dynamique ne profite pas à tout le monde...

Les chiffres du chômage pour le deuxième trimestre de l'année 2023 sont tombés. Une dynamique se dessine en Aveyron, mais celle-ci ne profite pas à tout le monde. Voici ce qu'il faut retenir.

- 1,6% sur un trimestre...

Entre le premier et le deuxième trimestre de 2023, le nombre de demandeurs d'emploi de catégorie A, c'est-à-dire tenus de rechercher un emploi et sans activité, est en baisse. Celle-ci est de 1,6%, ce qui représente 140 personnes en moins (8 790 contre 8 930 au premier trimestre).

... et - 5,2% sur un an !

Une donnée qui s'inscrit dans une dynamique un peu plus longue puisque sur un an, ce même nombre a baissé de 5,2% dans le département. Au deuxième trimestre de 2022, le nombre de demandeurs d'emploi tenus de rechercher un emploi et sans activité s'élevait à 9 270.

Et selon le sexe ?

Les chiffres communiqués par l'observatoire de l'emploi en Occitanie permettent également d'en savoir plus sur la tendance selon les sexes. En Aveyron, la dynamique profite surtout aux femmes, dont le nombre de demandeuses d'emploi en catégorie A a baissé de 2,9% en un seul trimestre, passant de 4 430 à 4 300.

Du côté des hommes, la baisse est bien plus mesurée, puisqu'elle est de 0,2%. Le nombre de demandeurs d'emploi tenus de rechercher un emploi et sans activité est de 4 490 à l'issue du deuxième trimestre en Aveyron, contre 4 500 trois mois plus tôt. Mais il a chuté de 5,5% par rapport au deuxième trimestre 2022 (4 750 à l'époque). Sur un an, la baisse est de 4,9% chez les femmes.

Les jeunes n'en profitent pas

Mais un autre enseignement à retenir sur ces chiffres concerne les jeunes aveyronnais. Parmi les trois tranches d'âges étudiées par l'observatoire, celle des moins de 25 ans voit le nombre de demandeurs d'emploi en catégorie A augmenter de 1,7% sur le trimestre, passant de 1 200 à 1 220 (670 pour les hommes, 550 pour les femmes). C'est la seule à connaître cette tendance : le chiffre baisse de 0,6% pour les 25-49 ans, et de 4,6% pour les 50 ans ou plus.