Flavin. Deux jours magiques au bord du lac de Pareloup avec la fédération de pêche

Quinze jeunes accompagnés de Rémi et Émile ont participé au stage pêche organisé par Familles Rurales sur le lac de Pareloup et animé par Nicolas Costes, de la fédération pêche. Deux jours avec au programme la pêche au feeder et la fameuse "nuit carpe". "La pêche de la carpe de nuit est un moment unique qui permet de passer une nuit complète à s’immerger dans la nature et au cours de laquelle on peut capturer des poissons énormes, autour de 10 kg", explique l’animateur.

Ces séjours connaissent toujours un grand succès auprès des jeunes, et ce fut le cas cette année encore.