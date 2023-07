Argences en Aubrac. La Bourrée de l’Argence au Festival des Cultures et Musiques du Monde

Le Festival des Cultures et musiques du Monde de Gap est organisé par le groupe du Pays Gavot et la ville de Gap. Un public conquis et très nombreux s’est rendu au parc Givaudan de Gap lors de la soirée de Gala vendredi soir 7 juillet, enchanté par ce spectacle enthousiasmant à danser et magnifique à regarder. Un programme international et très diversifié était présenté, allant des danses traditionnelles aveyronnaises et landaises au ballet vénézuélien puis de la country américaine aux claquettes pour finir avec un original spectacle italien de lancers de drapeaux. La Bourrée de l’Argence a ouvert le spectacle et fièrement tenu son rang lors de cette soirée de gala à côté de groupes qui se produisent aux niveaux européen et international. Après une soirée de gala inoubliable au parc Givaudan le vendredi soir, la Bourrée de l’Argence a défilé lors de la grande parade dans le centre-ville piétonnier de Gap. "Quel plaisir et que d’émotions aussi de sentir ce public si proche de nous, réceptif à chacune de nos danses, de voir leurs sourires, leurs yeux pétillants et tous leurs applaudissements !".

La Bourrée de l’Argence accueillera le Pays Gavot lors des prochaines rencontres folkloriques génovefaines en 2024.