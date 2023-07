Saint Geniez d'Olt et d'Aubrac. Retrouvailles entre musiciens et membres de l’association Orgues et Musiques

Avant le lancement officiel de la 29e édition du festival de musique en vallée d’Olt, qui se poursuit jusqu’au 29 juillet, les membres de l’association Orgues et Musiques et du festival ont accueilli le dimanche 16 juillet les musiciens autour d’un repas champêtre. Cette rencontre s’est déroulée en toute simplicité et a permis au nouveau directeur administratif, Marian Hrynyshny, de présenter les musiciens à toute l’équipe de bénévoles. Pour la plupart d’entre eux, musiciens et membres de l’association ce n’était que des retrouvailles. La plupart d’entre eux sont des fidèles au festival car, depuis sa création de solides liens amicaux se sont noués. Les nouveaux venus ont été très vite intégrés au groupe. La directrice artistique, Céline Nessi a réuni une quinzaine de musiciens talentueux issus des plus prestigieuses formations françaises (Orchestre de l’Opéra de Paris, Orchestre national de France, Orchestre philharmonique de Radio France…), qui pendant la durée du festival ont enchanté le public avec Schubert. Le lendemain, après cette soirée de détente, ils accueillaient le lundi 17 juillet, 82 stagiaires, étudiants de niveau début de cycle 2 au conservatoire supérieur, qui vont pendant ces deux semaines suivre des cours dispensés par les 16 musiciens qui tout au long du festival, donneront une série de concerts.

Avant de partager le pot de bienvenue, le directeur administratif leur présentait l’équipe de musiciens et les membres de l’association et donnait les consignes pour le bon déroulement du stage.

Mardi, le festival et l’académie ont débuté. Sans nul doute le public sera au rendez-vous, séduit par ce programme de musique classique alliant moderne et ancien, que nous a concocté Céline Nessi !