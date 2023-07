La Loubière. Succès du tournoi estival

La seconde manche de l’Estivale CD Ping 12 a confirmé le succès de la première manche avec un total de 56 participants de tous niveaux et de plusieurs générations. C’est la présidente du Comité Départemental, Aude Cavarroc qui a assumé la fonction de juge-arbitre de ce tournoi par handicap ouvert aux licenciés et non licenciés, jeunes et adultes. Sa formule semble satisfaire les pongistes aveyronnais mais aussi des départements voisins.

La troisième des quatre manches programmées se déroulera à Baraqueville le vendredi soir 11 août à partir de 19 h et c’est le club local qui en assurera l’organisation.

Espalion aura la charge de gérer la dernière manche en complément du stage organisé durant l’été.

Démonstration est ainsi faite que la période des vacances d’été reste très prisée des pongistes qui apprécient grandement cette variante des compétitions classiques individuelles et par équipes.