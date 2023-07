Bozouls. La cité s’anime cet été avec une offre d’activités exceptionnelle

Cet été, la commune de Bozouls déborde d’activités pour tous les goûts et tous les âges.

Le petit train touristique invite les visiteurs à une immersion dans le patrimoine naturel et historique du village à travers une balade commentée de 45 minutes. Découverte des secrets de la formation du canyon, l’histoire de Bozouls, ainsi que l’architecture remarquable de l’église romane Sainte-Fauste, perchée sur son promontoire rocheux.

Des arrêts photos sont prévus au Saut du Mendiant et à l’église, qui permettent de capturer ces moments précieux. Départs tous les jours à 10 h, 11 h, 14 h 30, 15 h 30, 16 h 30 et 17 h 30.

Réservations sur www.bozouls.fr ou billetterie Place de la mairie (devant l’office de tourisme). Pour ceux qui cherchent une dose d’adrénaline, ne pas manquer la tyrolienne au-dessus du canyon de Bozouls.

Cette activité ludique offre une perspective unique sur ce joyau géologique de l’Occitanie. À Bozouls les 1er, 3, 8, 10, 15, 17 et 26 août 2023. Tarif : 7 € – billetterie place de la mairie (devant l’office de tourisme). Renseignements et réservations au 05 65 51 28 00 ou 05 65 44 10 63.

Et, pour une aventure plus sportive, pourquoi ne pas louer un VTT à assistance électrique pour explorer les chemins balisés du canyon de Bozouls ? C’est une opportunité parfaite pour les familles et les groupes d’amis qui souhaitent découvrir la région de manière active.

Tarifs commençant à 20 € pour une demi-journée, et des circuits adaptés à tous les niveaux, l’exploration du site n’a jamais été aussi accessible.

Contact : 06 33 19 52 29.