Le Bassin de Decazeville pleure l’ancien professeur Jean Ortiz, le PCF lui rend hommage

"C’est avec une immense tristesse que nous apprenons le décès de Jean Ortiz, notre camarade, après une longue maladie", communique la section du bassin decazevillois du Parti communiste français (PCF). Jean Ortiz était bien connu dans le Bassin, où il a enseigné l’espagnol au collège de Cransac, puis au lycée de Decazeville. "J’aime ce Bassin habité d’une mémoire de luttes acharnées", écrira-t-il dans son livre "Rouges vies".

"C’était un grand militant charismatique qui savait rassembler, secrétaire de la section du PCF d’Aubin où il fut candidat malheureux aux élections municipales de 1977. Il le fut sans démériter, seulement 500 voix le séparant de Mazars, socialiste qui avait refusé une liste d’union", complète le PCF dans son communiqué.

"Jean, nous ne renoncerons pas"

Entre autres passages dans le Jura, le Tarn en 1973 où il fut le plus jeune candidat aux législatives, "il n’a eu de cesse de toujours s’élever et manifester contre les injustices, comme en témoigne sa participation active à la lutte antifranquiste. Il devient correspondant de l’Humanité en Amérique latine. Ces années resteront, dit-il, comme les plus fortes et définitoires de sa vie. De retour en France, il s’installe à Pau, et devient maître de conférences à l’université. Il n’hésitait pas à revenir dans le Bassin, à notre demande, pour animer des débats, conférences où participer aux fêtes de section", écrit encore le parti.

"Le deuil le plus douloureux, c’est de renoncer à croire que seul un autre monde peut sauver l’Humanité", est-il inscrit dans le communiqué. "Jean, nous ne renoncerons pas !", affirment les communistes du bassin, avant d’évoquer un poème que Jean Ortiz avait écrit en 2012 en direction de son frère décédé de cette terrible maladie : "Tu guetteras chaque nouvelle aurore, chaque feuille ivre de vent, chaque oiseau épris de ta passion, chaque combat désireux de justice, chaque indignation brûlante de dignité."

"Guette donc Jean, auprès de ton frère retrouvé, ces nouvelles aurores et inspire-nous dans la poursuite de nos combats pour plus de justice", concluent les communistes du Bassin.

Une cérémonie laïque est prévue au crématorium de Pau, ce mercredi 26 juillet à 15 heures.