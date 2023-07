Votre été en Aveyron : en balade à Pomayrols, de la haute montagne aux gorges du Lot

Sur un peu plus de 18 kilomètres, ce circuit qui part du village de Pomayrols offre une vue imprenable sur les gorges du Lot, sur l’Aubrac à l’horizon et sur les falaises des Grands causses plus au sud. De la nature et des villages à découvrir alors lancez-vous dans l’aventure grâce aux bons conseils des topoguides du comité de randonnée pédestre de l’Aveyron.

La situation du village de Pomayrols oblige le randonneur et le visiteur à se hisser sur les hauteurs de la vallée du Lot. Depuis cet éperon rocheux, la vue est imprenable sur l’Aubrac, au nord, les gorges du Lot et les falaises des Grands causses plus au sud. Le départ de cette randonnée d’une durée d’environ 4 h 30, pour un peu plus de 18 kilomètres, se fait depuis le cœur du village. Et, d’emblée, le dénivelé donne le ton. Mais au-delà de l’effort qui permet d’embrasser une perspective sans limites, le randonneur trouve sur son chemin la chapelle qui marque la fin du chemin de calvaire. Comme pour d’autres sentiers qui serpentent le long de la vallée du Lot, le randonneur s’enfonce rapidement dans une forêt de châtaignier, caractéristique de l’endroit.

Panorama

Sur le chemin, on finit par couper « La Trans-Aubrac », cet itinéraire touristique qui relie Saint-Geniez-d’Olt à Laguiole en empruntant de petites routes et permettent de découvrir l’Aubrac autrement. Le randonneur peut faire une halte au pied de la croix du Pal, ce tronc de châtaignier de 6 mètres de haut qui marque la limite entre l’Aveyron et la Lozère, qui offre également un panorama imprenable. Ensuite, toujours en suivant le balisage jaune, le randonneur arrive à un petit hameau, Bonance. Là, un petit ensemble de maison s’accroche au flanc de la vallée et qui donne le ton de la balade, avec des airs de petits villages de montagne.



Ensuite, le circuit s’enfonce à nouveau dans la forêt et oblige à franchir un ruisseau, offrant par la même occasion une halte rafraîchissante. Après une longue montée, le sentier conduit à un nouveau hameau, la Fage-Haute. Un petit bout de bitume conduit ensuite à la Fage. En suivant ce circuit, on retrouve un petit cours d’eau, pour remonter ensuite vers un nouveau hameau : « Gandalgues ». Un tracé qui explique aussi le dénivelé important de cette balade (680 mètres de dénivelé positif).



La signalétique jaune ne laisse pas de place au doute et conduit inévitablement à un retour vers Pomayrols via une route qui surplombe le ruisseau franchit auparavant. En retournant à son point de départ, le marcheur retrouve le château de Pomayrols et peut enfin se pencher sur l’histoire millénaire de cette bâtisse. Selon toute vraisemblance, la construction de l’édifice remonterait au Xe siècle. De quoi donner un peu plus de hauteur à cette balade qui domine les gorges du Lot.